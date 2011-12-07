«Хватит убивать газон»: казанских болельщиков не убедило заявление «Ак Барс Арены»

Пресс-службе стадиона «Ак Барс Арена» не удалось убедить в своей правоте поклонников «Рубина» и небезразличных к футболу татарстанцев. После публикации официального заявления на сайте стадиона под последним постом спортивного сооружения в социальной сети Инстаграм начали появляться негативные комментарии с требованиями прекратить порчу газона и информационные атаки на двукратного чемпиона России, которому уже в этот четверг предстоит важнейший ответный матч в еврокубке против польского «Ракува».

В изложенном тексте обращения «Ак Барс Арены» болельщикам не удалось уяснить причинно-следственной связи между, якобы, миллионными долгами «Рубина» за аренду стадиона и неудовлетворительным качеством поля, на котором клуб вынужден играть принципиальные матчи Российской Премьер-лиги и Лиги Конференций УЕФА.

Напомним, что накануне казанцы в своем официальном аккаунте в Твиттере опубликовали пост, в котором приведены комментарии различных футбольных тренеров (с 2014 по 2018 год), в том числе и Курбана Бердыева, о состоянии поля на «Ак Барс Арене». Таким образом команда из столицы Татарстана прозрачно намекнула, что проблемы с газоном являются систематическими.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что на обслуживание газона на «Ак Барс Арене» потратили почти 9 млн рублей.