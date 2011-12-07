На обслуживание газона на «Ак Барс Арене» потратили почти 9 млн рублей

На техническое, сервисное обслуживание газона футбольного поля стадиона «Ак Барс Арена» было потрачено более 8,9 млн рублей. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок.

Госзакупка была размещена 22 октября прошлого года. Согласно документации, все работы должны были завершиться 30 мая 2021 года. Исполнителем стала московская компания «СпортиКо». Закупка была осуществлена у единственного поставщика. Председателем закупочной комиссии был гендиректор «Ак Барс Арены» Радик Миннахметов.

Как сообщили вчера «Казанским ведомостям» в пресс-службе стадиона, подрядчика для ухода за газоном выбрал сам футбольный клуб.

Ранее главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий обвинил руководство «Ак Барс Арены» в ненадлежащем уходе за полем. Слуцкий убежден, что плохое покрытие становится причиной травм спортсменов и снижает качество игры спортсменов.

Представители стадиона считают, что критика главного тренера «Рубина» в некачественном покрытии «Ак Барс Арены» — манипуляции и способ получить «скидку» на выплату долгов. По словам представителей стадиона, клуб задолжал около 40 млн рублей за пользование домашним стадионом.

Напомним, это не первый случай критики покрытия футбольного поля. Например, в марте 2017 года после матча «Рубина» со «Спартаком» на тот момент тренер казанского клуба Курбан Бердыев назвал поле «огородом» из-за его ужасного состояния.