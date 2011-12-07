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«Йокерит» уничтожил «Нефтехимик»

В воротах команды из Татарстана побывало шесть шайб.

В Хельсинки местный «Йокерит» разгромил «Нефтехимик» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ — 6:0. Две шайбы «джокеры» забросили в большинстве.

Дублями отстрелялись Джордан Шрёдер и Микко Лехтонен, по одной шайбе в свой актив внесли Никлас Йенсен и Ииро Пакаринен. Отметим, что ворота «Нефтехимика» в этот вечер защищал Евгений Иванников, перебравшийся в Нижнекамск в межсезонье из «Югры».

«Йокерит» одерживает вторую победу подряд — в минувшую субботу команда обыграла в гостях рижское «Динамо». «Нефтехимик» потерпел второе поражение в трёх встречах «регулярки».

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