«Йокерит» уничтожил «Нефтехимик»

В Хельсинки местный «Йокерит» разгромил «Нефтехимик» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ — 6:0. Две шайбы «джокеры» забросили в большинстве.

Дублями отстрелялись Джордан Шрёдер и Микко Лехтонен, по одной шайбе в свой актив внесли Никлас Йенсен и Ииро Пакаринен. Отметим, что ворота «Нефтехимика» в этот вечер защищал Евгений Иванников, перебравшийся в Нижнекамск в межсезонье из «Югры».

«Йокерит» одерживает вторую победу подряд — в минувшую субботу команда обыграла в гостях рижское «Динамо». «Нефтехимик» потерпел второе поражение в трёх встречах «регулярки».