Дмитрий Песков: Окончательное решение по лимиту на легионеров за РФС

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Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина дал оперативный комментарий по поводу его слов об отмене лимита на легионеров в Российской Премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщает «СЭ».
«Это высказанное мнение. Решение за РФС», — заявил Песков.
Напомним, что ранее «Казанские ведомости» сообщали, что Владимир Путин подверг критике идею об отмене лимита на легионеров в РПЛ, мотивируя это тем, что сборная России по футболу давно не участвовала в Олимпийских играх.
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