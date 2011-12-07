Казанский «Зенит» уверенно переиграл «Белогорье»

Казань с возвращением Андерсона и Нгапета стала совсем не той командой, что на соплях одолела московских динамовцев на выезде.В первом сете казанцы лишь в середине партии совершили рывок (18:13), и в итоге уверенно победили – 25:19. Травмированный Бутько старался по мере сил, но чаще играл Лоран Алекно.Белогорцы отчаянно сопротивлялись, и во второй партии даже вели в счете – 14:12. Но вновь в концовке Нгапет , Андерсон и Михайлов убили интригу – 25:21. Отметим, что не играл Вербов, но казанцы нашли резервы.В третьей партии хозяева повели в счете 4:0 и, по сути, уже преимущества не упускали- 25:20 и 3-0 по партиям.