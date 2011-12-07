Команда Слуцкого провалила минувшую неделю

Арбитр: только желтая

Реформа Кубка страны, произошедшая в этом сезоне, добавила рейтинг турниру. Теперь на смену стадии 1/16 финала, когда клубы РПЛ гоняли резервные составы на матчи, пришел групповой этап. 10 команд элиты разбавлены 10 клубами ФНЛ и 10 представителями ПФЛ. Соперники в формате одного круга проводят матчи, после чего победитель группы получает право попасть в 1/8 финала.

Жеребьевка группового этапа выдалась интересной: «Рубину» помимо Новороссийска пришлось лететь в Хабаровск, а, к примеру, «Химкам» — в Иркутск. И если с «Черноморцем» из ПФЛ казанцы разобрались без особых проблем, то поездка к крепкому СКА не предвещала легкой жизни. «Рубин» решил пойти ва-банк и прилетел в Хабаровск за несколько часов до матча, заночевав прямо в небе. Не исключено, что подобное решение оказалось роковым.

Казанцы долго не могли включиться в игру — вяло двигались и демонстрировали слабый контроль мяча. Вероятно, повлияла совокупность факторов: перелет, искусственное поле и значительная разница во времени. Однако не стоит заострять на этом внимание, тот же «Рубин» прилетел в Хабаровск впервые за три года, а вот СКА приходится летать в европейскую часть России едва ли не раз в две недели на матчи ФНЛ, и ничего — идут в середине турнирной таблицы, собрав на выездах достойные 10 очков.

А вот то, что произошло на 22-й минуте матча, едва ли можно назвать футболом. Форвард СКА Владислав Брагин в верховой борьбе нанес удар локтем в лицо Дарко Йевтичу. У игрока казанцев произошло рассечение, а еще через несколько минут он потерял сознание. Футболиста привели в чувство, после чего в одной из больниц Хабаровска у него диагностировали перелом носа и сотрясение мозга. Арбитр встречи оценил действия Брагина на желтую карточку, что вызвало бурю возмущения после игры у Леонида Слуцкого: «По версии арбитра, игрок должен был умереть на футбольном поле, чтобы заслужить удаление у соперника… Надо было только, наверное, убить, чтобы арбитры удалили игрока».

СКА терпеливо выжидал своего момента, и на 74-й минуте Рамазан Гаджимурадов прокинул мяч между ног Бегичу, после чего вколотил мяч в «девятку» ворот Дюпина. Примечательно, во втором тайме хабаровчане продолжили в своем стиле лупить локтями игроков «Рубина» и даже остались в меньшинстве, однако спасти матч Казань не смогла. Вспоминается только попадание в штангу от Кирилла Климова. Итог: СКА обгоняет «Рубин» и выходит в 1/8 финала. К слову, лишь два клуба РПЛ не смогли преодолеть стадию группового этапа.

No Despot — no party?

В воскресенье «Рубину» предстояла выездная игра с «Химками» — одним из аутсайдеров этого сезона. В Подмосковье полетел Хвича, но пришлось обходиться без Йевтича (по понятным причинам) и Деспота (у него повреждение передней поверхности бедра). Вылет из Кубка ожидаемо негативно сказался на общем настроении команды, что было видно по игре в Химках.

Уже на 21-й минуте казанцы позволили допустить у своих ворот моментище — Идову без проблем из пределов штрафной с не самого удобного угла пальнул в перекладину. Еще через 6 минут Дмитрий Тихий головой замыкал стандарт, и только реакция Дюпина спасла «Рубин» от гола. Игра в Подмосковье проходила без зрителей из-за неблагополучной санитарно-эпидемиологической ситуации, а посему в трансляцию то и дело врывался громогласный рык Слуцкого: «Просыпаемся, больше движения». Однако даже если тот же Кварацхелия взвинчивал темп игры, партнеры поддержать почин легионера не могли.

За весь матч «Рубин» нанес 15 ударов в сторону ворот соперника, и только два из них достигли створа. Назвать их опасными язык не повернется, а по матчу огромный привет передаем Ивану Игнатьеву, у которого возникают трудности не только с ударами, но и вообще c попытками зацепиться за мяч. Партнеры старались грузить мяч верхом, но «Химки» аккуратно уходили в оборону и не давали возможности принять снаряд. По единоборствам у Игнатьева тоже выдалась сущая тоска — меньше всех среди футболистов из группы атаки. На излете часа игры форвард и вовсе принял решение из категории «себе на уме»: Абильдгор на дальней штанге сумел замкнуть головой подачу Хвичи, однако мяч угодил во вратаря «Химок»; рикошетом снаряд полетел к противоположному открытому углу, где Игнатьев вместо удара зачем-то скинул его головой в центр штрафной. Защитники хозяев такому подарку были рады и потушили пожар, а счет к тому моменту уже был не в пользу Казани.

Распечатал ворота «Рубина» сразу после перерыва Резиуан Мирзов — вингер двумя движениями в штрафной расчистил себе пространство для удара и положил мяч точно в дальний угол. Без шансов для Дюпина. Второй гол и вовсе можно вносить в актив вратарю «Рубина». Отчаявшись вскрыть оборону «Химок» лонгболлами, казанцы перешли к игре через короткий пас, за что были наказаны. Вратарь неудачно отыгрался с ближним защитником, футболист «Химок» попрессовал Георгия Зотова и завладел мячом, пробил в ноги Дюпину, после чего пятнистый срикошетил точно на ногу Денису Глушакову. Бильярдный удар аккурат в уголок — и 2:0.

— Нам не хватило атакующего потенциала, не хватило свежести, — резюмировал итог встречи Слуцкий, но очень мягко и обтекаемо оценил игру Игнатьева: — Форвард — вещь зависимая. Уж он-то тем более такой игрок зависимый.

Впереди в чемпионате пауза, связанная с играми сборных. 22 ноября «Рубин» сыграет дома с «Ростовом». Надеемся, что за это время Деспотович залечит травму, а Игнатьев поборет свои зависимости.