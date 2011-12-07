Казанский «Рубин» завершил осенний этап первой выездной победой

Уже на 7-й минуте волжане с коронного углового забили – отличился Сорокин – 0:1. Отметим, что в матче не могли сыграть ни Азмун (перебор карточек), ни Полоз (соглашение между клубами). Травмирован были и Подберезкин, и Игорь Коновалов, а место в воротах занял Егор Бабурин. Кстати, и он, и Сорокин, и Могилевец – воспитанники питерского футбола.А на 50-й минуте все тот же Сорокин, подкараулив ошибку голкипера Лунева, вновь пробил точно – 0:2. Забил Сорокин и третий мяч, но судья этот мяч не засчитал, и зря – в Европе, где еще играть «Зениту», этот мяч наверняка засчитали бы.А тут подоспел и пенальти – молодой игрок «Рубина» чуть задел игрока соперника в штрафной, и Паредес с точки был точен – 1:2. Более получаса оставалось еще у питерцев для того, чтобы сравнять счет, но шансов казанцы им не дали – первая победа волжан в сезоне на выезде.