«Рубин» отправился на третий турецкий сбор

На сбор отправились следующие игроки – вратари Иван Коновалов, Егор Бабуоин и Алексей Городовой. Давид Волк, получивший небольшую травму, будет проходить реабилитацию в Казани.Из защитников на сбор отправились Егор Сорокин, Виталий Устинов, Владимир Гранат, Ибрагим Цаллагов, Филип Уремович, Игорь Калинин, Раиль Абдуллин, Илья Агапов, Владислав Микушин, Степан Останин и Данил Степанов.Среди полузащитников на сбор отправились Реза Шекари, Павел Могилевец, Никита Голдобин, Руслан Камболов, Хорен Байрамян, Георгий Базаев, Адиль Мухаметзянов, Владислав Пантелеев, Евгений Башкиров, Роман Акбашев, Вячеслав Подберезкин, Игорь Коновалов и Гусейн Джафаров (на просмотре).Форварды: Дмитрий Полоз, Александр Бухаров, Тимур Коблов, Зураб Давиташвили (на просмотре). Артур Сагитов начнет этот сбор с молодежной командой.Сбор продлится до 23 февраля.