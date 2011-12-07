УНИКС обнародовал свои планы на трехнедельный перерыв

В Единой лиге ВТБ наступил перерыв. Он связан с проведением квалификационных матчей к чемпионату Европы-2021 сборных команд. УНИКС делегировал в сборную России центрового Артема Клименко. А Димитрис Прифтис, главный тренер УНИКСа, на пресс-конференции после матча против ЦМОКИ сообщил, что игроки получили пять дней отдыха, а затем соберутся вновь, и ориентировочно 22 февраля сыграют, согласно договоренности, контрольный матч против «Нижнего Новгорода». А 4 марта УНИКС в последнем матче второго этапа Кубка Европы в Монако сыграют против одноименного клуба. Результат этого матча определит – с первого или со второго места казанцы выйдут в плей-офф турнира в 1/8 финала.