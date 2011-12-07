«КАМАЗ» и «Иртыш» голов не забили

В воскресенье челнинский «КАМАЗ» проводил контрольный матч с лидером зоны «Восток» - омским «Иртышом». Матч закончился сухой ничьей – 0:0. Команды имели минимум моментов у ворот друг друга и не смогли воплотить их голы. Отметим, что на исходе часа встречи поле вынужденно покинул нападающий «КАМАЗа» Дмитрий Каменщиков.