Дмитрий Квартальнов о потолке зарплат: Я рад, что многие ребята поняли сложившуюся ситуацию

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Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов рассказал о том, как хоккеисты восприняли введение потолка зарплат в КХЛ.
«Я рад, что многие ребята поняли сложившуюся ситуацию, и согласились подрезаться в финансовом плане», — приводит слова специалиста официальный сайт КХЛ.
Он добавил, что в ситуации с уходом Эмиля Галимова из клуба сыграл роль именно потолок зарплат. Тренер признался, что хотел сохранить весь состав, но пожелал нападающему такой же результативной игры в составе СКА.
Главный тренер «Ак Барса» отметил, что введение потолка в лиге — это хорошо.