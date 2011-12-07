Дмитрий Квартальнов о потолке зарплат: Я рад, что многие ребята поняли сложившуюся ситуацию

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов рассказал о том, как хоккеисты восприняли введение потолка зарплат в КХЛ.

«Я рад, что многие ребята поняли сложившуюся ситуацию, и согласились подрезаться в финансовом плане», — приводит слова специалиста официальный сайт КХЛ.

Он добавил, что в ситуации с уходом Эмиля Галимова из клуба сыграл роль именно потолок зарплат. Тренер признался, что хотел сохранить весь состав, но пожелал нападающему такой же результативной игры в составе СКА.

Главный тренер «Ак Барса» отметил, что введение потолка в лиге — это хорошо.