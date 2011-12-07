Леонид Слуцкий: Мне ничего не известно о переходе Хвичи в АПЛ

Леонид Слуцкий дал свой комментарий по поводу очередных слухов о переходе полузащитника «Рубина» Хвичи Кварацхелии в один из топ-клубов высшего дивизиона Англии. На вопрос журналиста о трансфере талантливого грузина в лондонский «Тоттенхэм» главный тренер двукратного чемпиона России заявил, что он не обладает подобной информацией.

«Мне об этом ничего не известно. Обычно комментарии по его переходу дает его агент, поэтому вам лучше обратиться к нему с этим вопросом», — сказал Слуцкий.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что по словам агента Хвичи игрок покинет «Рубин» с вероятностью 85-90%.

Напомним, на данный момент Хвича провел в Казани два полноценных сезона и быстро стал одним из любимчиков публики. В футболке «Рубина» он выходил на поле в 55 официальных матчах и отметился 8 голами и 6 результативными передачами. Недавно Кварацхелия дебютировал в Лиге Конференций матчем с «Ракувом», выйдя со старта вплоть до 84 минуты встречи.