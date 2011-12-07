Официально: Лионель Месси подписал контракт с «ПСЖ»

Легендарный Лео Месси официально стал игроком «Пари Сен-Жермен», об этом сообщает пресс-служба французского клуба.

Аргентинский форвард подписал с парижанами контракт на два года (до июня 2024) с возможностью дальнейшей пролонгации. Сообщается, что Месси будет получать в «ПСЖ» около 35 млн евро за сезон, а также различные бонусы. Ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявлял, что не в силах заключить новый контракт с легендой каталонцев.

Также, благодаря состоявшемуся трансферу, парижанам удалось побить еще один своеобразный рекорд. Зарплатная ведомость команды теперь является самой большой среди любого клуба планеты и не только футбольного. По ориентировочным оценкам теперь она превышает 300 млн евро за сезон.

Напомним, что за «Барселону» Лео Месси провел 778 игр и забил 672 мяча. Он 10 раз становился чемпионом Испании, 7 раз выигрывал Кубок страны и 8 раз Суперкубок Испании. На международной арене аргентинец четыре раза поднимал над головой кубок Лиги чемпионов и трижды Суперкубок УЕФА. В коллекции личных наград Месси — шесть «Золотых мячей».