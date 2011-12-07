В пяти школах Казани будут проводить уроки по футболу

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В пяти школах Казани будут проходить уроки по футболу. Проводить занятия по футболу планируют в 24 учебных заведениях Татарстана, сообщает мэрия Казани.
В Казани уроки по футболу появятся в следующих учебных заведениях:
Проект совместными усилиями разработали Министерство образования и науки РТ и Российский футбольный союз «Футбол в школе».
Ранее «Казанские ведомости» писали, что этот проект будет реализовываться в учебных заведениях Казани, а также в Зеленодольском, Верхнеуслонском, Заинском и Высокогорском районах РТ.