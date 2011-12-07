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В пяти школах Казани будут проводить уроки по футболу

Всего в Татарстане занятия будут проходить в 24 учебных заведениях.

В пяти школах Казани будут проходить уроки по футболу. Проводить занятия по футболу планируют в 24 учебных заведениях Татарстана, сообщает мэрия Казани.

В Казани уроки по футболу появятся в следующих учебных заведениях:

  • Гимназия №179 Ново-Савиновского района;
  • Школа №144 Советского района;
  • Школа №161 Советского района;
  • Гимназия №20 им.А.Алиша Советского района;
  • Школа №97 Приволжского района.

Проект совместными усилиями разработали Министерство образования и науки РТ и Российский футбольный союз «Футбол в школе».

Ранее «Казанские ведомости» писали, что этот проект будет реализовываться в учебных заведениях Казани, а также в Зеленодольском, Верхнеуслонском, Заинском и Высокогорском районах РТ.

КВ
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