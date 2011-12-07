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Значки за норму сдачи ГТО получили три тысячи татарстанцев

Золотые значки получили 3072 человека.

Значки за норму сдачи ГТО получили 3 тысячи татарстанцев, сообщил ИА «Татар-информ» заместитель министра спорта РТ Ильдар Садриев.

«Надо понимать, что есть определенная программа лояльности и поддержки, особенно для выпускников школ. Но это происходит на усмотрение каждого вуза, которые могут дать дополнительные баллы для поступления», — подчеркнул Садриев.

По его словам, золотые значки получили 3072 человек, серебряные — 76, а бронзовые получили 86 человек.

Он добавил, что в этом году спортсмены с лучшими показателями ГТО вошли в сборную РТ и отправятся на всероссийские соревнования.

Ранее сообщалось, что в сентябре в столице Татарстана пройдут первые игры стран СНГ. Свое участие в них уже подтвердили 10 стран.

КВ
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