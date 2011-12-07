Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

УНИКС выиграл свой второй матч на групповой стадии Кубка Европы

Баскетболисты казанского УНИКСА свой первый матч группового этапа Кубка Европы проводили в Черногории против местного клуба «Морнар».
И вот пришло время и второго матча – на своем паркете казанцы принимали литовский клуб «Вильнюс Ритас» - так теперь именуется клуб «Летувос Ритас». Гости показали на редкость скоростной, но дисциплинированный баскетбол. Казанцы же подолгу разыгрывали мяч, перенося бросковую ответственность на партнеров.В матче не принимали участия Покрашов, Эджим и Морган, которые все еще залечивают травмы. В этой связи много игрового времени получили Шелекето, Колесников и  Клименко. Поначалу это неважно сказывалось на наборе очков, но во второй половине матча у хозяев полетели точные трехочковые броски – забивали Смит, Каймакоглу и Шелекето.В итоге – вторая победа УНИКСа на турнире – 86:73 (19:20, 22:12, 17:20, 28:21). 14 октября УНИКС уже в рамках чемпионата Единой лиги ВТБ на своей площадке примет «Локомотив-Кубань».
КВ
Лента новостей