УНИКС выиграл свой второй матч на групповой стадии Кубка Европы

И вот пришло время и второго матча – на своем паркете казанцы принимали литовский клуб «Вильнюс Ритас» - так теперь именуется клуб «Летувос Ритас». Гости показали на редкость скоростной, но дисциплинированный баскетбол. Казанцы же подолгу разыгрывали мяч, перенося бросковую ответственность на партнеров.В матче не принимали участия Покрашов, Эджим и Морган, которые все еще залечивают травмы. В этой связи много игрового времени получили Шелекето, Колесников и Клименко. Поначалу это неважно сказывалось на наборе очков, но во второй половине матча у хозяев полетели точные трехочковые броски – забивали Смит, Каймакоглу и Шелекето.В итоге – вторая победа УНИКСа на турнире – 86:73 (19:20, 22:12, 17:20, 28:21). 14 октября УНИКС уже в рамках чемпионата Единой лиги ВТБ на своей площадке примет «Локомотив-Кубань».