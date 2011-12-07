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УНИКС одержал трудную выездную победу над «Бахчешехиром»

Аутсайдер группы А после первой четверти вёл в счёте «+15».

УНИКС во вторник в Турции обыграл «Бахчешехир» в матче Еврокубка. Турецкий клуб является аутсайдером группы А и перед встречей с россиянами не одержал ни одной победы в турнире.

Однако это не помешало «Бахчешехиру» выиграть первую четверть со счётом 22:7. Казанцы смогли сократить отставание во второй четверти и вырвались вперёд после большого перерыва. Итог — сложная победа 67:70 при 17 очках Джамара Смита.

УНИКС вышел на второе место в группе и 17 ноября сыграет с одним из преследователей — сербским «Партизаном».

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