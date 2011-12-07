«Ак Барс» одержал вторую победу подряд на выезде

Место в воротах гостей на этот раз занял Эмиль Гарипов. В этом сезоне рижане явно начали нервно, но затем несколько поправили свое положение. Однако уфимцам в прошлом туре рижане дома уступили. И в отчетном матче Владимир Ткачев уже через пять минут после стартового свистка вывел казанцев вперед – 0:1. В течение минуты после этой шайбы хозяева затолкали шайбу в ворота гостей, но видеоповтор показал - рижане нарушили правила – нет гола.В меньшинстве «барсы» отбились, а затем мог отличиться Михаил Глухов, но голкипер спас рижан. Затем прошло обоюдное удаление, причем у казанцев был удален голкипер Гарипов – за задержку игры. Отметим, что игра шла в высоком темпе – шайба почти не задерживалась в центре площадки. И на первый перерыв команды ушли при минимальном преимуществе волжан.Во втором периоде рижане перехватили инициативу, и даже заработали большинство, и Дарзиньш его реализовал – 1:1. А тут еще второе удаление в матче получил Глухов. Но волжане на этот раз выстояли. А в концовке второго периода после ювелирной передачи Зарипова Секач вновь вывел «Ак Барс» вперед – 1:2.Так казанцы показали характер, выиграв в периоде, где преимущество было у хозяев. В третьем периоде казанцам уже было полегче – играть вторым номером было комфортнее, и вот вновь сработала связка Зарипов - Секач – чех оформил дубль – 1:3.Сразу после гола рижане получили численный перевес за шесть минут до конца третьего периода. И за 20 секунд до конца большинства рижане сняли вратаря.Но это была разовая акция. И играть оставалось всего четыре минуты. Но тут удаление получили рижане, и ситуация была уже в пользу «Ак Барса». В итоге – вторая победа подряд в трехматчевом выезде, и теперь перерыв – евротур. 17 декабря казанцы дома начинают «уральскую серию» - первый матч против «Автомобилиста».