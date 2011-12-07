Шесть игроков «Динамо-Казань» вызваны в сборную России по хоккею с мячом

Пресс-служба казанского клуба «Динамо-Казань» сообщает, что шесть игроков клуба вызваны в сборную России по хоккею на траве. В тренировке сборной приняли участие вратарь Марат Гафаров, защитники Семен Матковский, Денис Щипачев и Антон Корнилов и полузащитник Алексей Майоров. Кроме того, полузащитник Николай Янкун стал помощником главного тренера Владимир Конкина. Сбор национальной команды в Кисловодске начался 7 января и продлится до 27 января. Еще два сбора запланированы в Куала-Лумпуре и в Бельгии.