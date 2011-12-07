УНИКС наконец-то переиграл ЦСКА!

Еще при тренерстве Станислава Еремина казанцы дважды выходили в финалы, но всякий раз судейские штучки не позволяли УНИКСу одержать победы – сначала из-за «12 подвигов судьи Горшкова», а затем после скандала в матче против «Урал-Грейта» и все это было, когда российским баскетболом руководил Сергей Чернов. Но всякий раз противостояние ЦСКА и УНИКСа скучным не было.И в прошлом году казанцы, хоть дважды и уступили, но кроме ЦСКА, в «регулярке» не проигрывали никому. А вот в этом сезоне УНИКС уже напортачил с менее классными соперниками, к матчу с ЦСКА имея в Единой лиге ВТБ уже три поражения.В отчетном матче опять не было в составе травмированного Мориса Ндура, и это была серьезнейшая проблема.Москвичи с первых же минут обрушили на хозяев всю мощь своих атак, казанцы, скрипя зубами, держались. И лишь против Нандо де Коло защищаться было сложно – 10:14. Но если в защите хоть как-то казанцы справлялись, то ряд потерь в атаке привели к тому, что ЦСКА оторвался на 8 очков – 10:19.Совершенно неуверенно играл у хозяев Клименко – его соперниками были лидеры Евролиги. А Морган при росте 2 02 см явно не был уверен в роли центрового. Но «засуха» в атаке была страшнее. Вторую четверть начал ЦСКА – 10:21. И продолжал в том же духе – УНИКС прочно не мог забить – 15:30. И это в общем-то при равной игре в позиционных атаках. Но вот снайперы УНИКСа были надежно прикрыты – 17:30.К середине второй четверти казанцы вроде бы пришли в себя – 24:30. Это Морган стал на время самым результативным в матче – 11 очков. Так что ЦСКА тоже показал, что умеет ошибаться – 26:30. Вторую четверть казанцы выиграли – 16:12. Но встреча явно не была очень результативной.Начал вторую половину УНИКС – 31:30 после дальнего попадания Смита. Вновь УНИКС вышел вперед. ЦСКА вышел затем вперед, но Колесников был точен – 34:35. И все же за счет командной игры вырвался вперед ЦСКА – 37:41. Увы для Казани, неудержим был де Коло – 37:45. А в концовке третьей четверти напряженного матча Хиггинс попадает из-за дуги – 41:48.Но тут казанцы продемонстрировали чудеса в защите и уже 48:48. Далее после двух неспортивных фолов у обеих команд казанцы вышли было вперед, но тут же ЦСКА вернул себе перевес – 51:54. Дважды смазал Смит, но Хенри со штрафных вернул интригу – 53:54. А тут и Смит «проснулся» – 56:54.Конкретный валидол в концовке – 64:59. Хенри дважды попадал, но и до Коло старался – 64:61. А тут и Морган забил с фолом – 67:61. Родригес делает счет 67:64. Но в конце солировал только Хенри – 71:68. Вот так УНИКС сотворил чудо – есть победа. Для ЦСКА это уже второе поражение в турнире.