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Давид Караев вернется в «КАМАЗ»

Игрок провел два сбора с ЦСКА, но до контракта дело не дошло.
Нападающий Давид Караев вернется в расположение «КАМАЗа», сообщает челнинский клуб. Игрок на протяжении двух сборов работал с ЦСКА, но до подписания контракта дело так и не дошло. Таким образом, футболист, который в этом сезоне в 16 играх в ПФЛ отличился 11 раз, продолжит карьеру в Набережных Челнах. Его трансферная стоимость оценивается в 275 тысяч евро. Ранее «Казанские ведомости» писали, что игрок отличился в контрольном матче за ЦСКА.
КВ
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