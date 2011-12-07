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Давид Караев отличился за ЦСКА в контрольном матче

«Армейцы» одолели аутсайдера третьего по силе дивизиона Испании.
Игрок КАМАЗа Давид Караев, который находится на просмотре в ЦСКА, в среду отличился в контрольном матче. Футболист забил первый из двух мячей в ворота ФК «Ориуэла». Эта команда идет в зоне вылета третьей группы Сегунды Б.Добавим, что по итогам первого сбора главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко критиковал футболиста за небольшой лишний вес.Ранее "Казанские ведомости" сообщали, что «Рубин» проведет выездной матч с ФК «Тамбов» в Нижнем Новгороде.
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