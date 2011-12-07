Казанец стал победителем онлайн-викторины «Шахматный знаток»

Лучшим «Шахматным знатоком» по результатам викторины, прошедшей в формате онлайн, стал казанц, тренер Республиканской спортивной школы олимпийского резерва по шахматам, шашкам, го им.Р.Г.Нежметдинова Дмитрий Цинман.

Викторина проходила с 5 по 12 мая, и была посвящена истории шахмат. В интеллектуальном состязании приняли участие 88 человек, которые представляли Москву, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийск, Тюмень, Уфу, Стерлитамак, Новый Оскол, Урай, Учалов, Сургут, Нижневартовск, Челябинск, Екатеринбург, Киров, Самару, Тетюши и Казань.