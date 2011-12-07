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Матч «Рубин» — «Ракув» пройдет без зрителей из Польши

Встреча состоится сегодня в 19.00 в Казани.

Ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА между «Рубином» «Ракувом» пройдет без зрителей из Польши, сообщает телеграм-канал «Около спорта». Встреча состоится на «Ак Барс Арене» в 19.00.

Напомним, что в первой игре была зафиксирована нулевая ничья. «Рубин» подходит к ответному матчу без своего главного форварда — Деспотовича. Он получил повреждение в матче с «Ахматом».

Победитель пары «Рубин» — «Ракув» сыграет с РФШ или «Гентом».

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