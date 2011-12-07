«Рубин» объявил стартовый состав на ответный матч с «Ракувом»

В стартовый состав «Рубина» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций с польским «Ракувом» вошел полузащитник Хвича Кварацхелия.

Полностью стартовый состав «Рубина» выглядит следующим образом: Юрий Дюпин, Владислав Игнатьев, Филип Уремович, Сильвие Бегич, Илья Самошников, Дарко Йевтич, Оливер Абильдгор, Хван Ин Бом, Сеад Хакшабанович, Михаил Костюков и Кварацхелия.

Встреча пройдет в четверг в Казани и начнется в 7 часов вечера по московскому времени на «Ак Барс Арене». В первом матче в Польше команды сыграли вничью со счетом 0:0.

Ранее главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, что нападающий казанской команды Джордже Деспотович выбыл на несколько недель из-за травмы.