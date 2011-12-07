Нападающий «Рубина» Джордже Деспотович выбыл на несколько недель из-за травмы

Форвард казанского «Рубина» Джордже Деспотович не сыграет за двукратного чемпиона России несколько недель. Об этом заявил главный тренер клуба Леонид Слуцкий.

«По Деспотовичу была официальная информация, что у него есть повреждение, он выбыл наверно на несколько недель. Поэтому здесь сенсации никакой не произойдет со знаком плюс. Все остальные футболисты готовятся к игре», — сказал Слуцкий.

Напомним, что перед домашним матчем с «Ахматом» Деспотович раскритиковал газон домашней арены «Рубина». Форвард заявил, что необходимо уволить тех, кто отвечает за газон.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что на поле стадиона «Ак барс Арена» больше не будут проводить никаких мероприятий.