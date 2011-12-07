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В Казани во время Дня физкультурника можно будет записать детей на бесплатные спортивные кружки

Каждый желающий сможет опробовать на себе любой из представленных видов спорта.

Казанцев приглашают поучаствовать в презентации спортивных мероприятий, приуроченных ко Дню физкультурника, а также записать детей на бесплатные спортивные секции. Об этом сообщил во время прямого эфира в официальном аккаунте мэрии города в Instagram председатель комитета физической культуры и спорта РТ Альберт Салихов.

«Совместно с Министерством Спорта Республики Татарстан, 14 августа на четырех спортивных площадках Казани мы традиционно отметим День физкультурника. Это будут: стадион «Трудовые резервы», Парк имени Горького, Центр пляжных видов спорта, а также экстрим-парк Uram. На каждой площадке будет устроена презентация спортивных школ Казани, где каждый желающий, вне зависимости от пола, возраста и физических возможностей, сможет попробовать себя в представленных видах спорта, а также записать ребенка в спортивную секцию нашего города», — уведомил Салихов.

Также председатель комитета отметил, что на данный момент в городе занимается более 24 500 детей в различных секциях по всевозможным видам спорта. Тренировки проводятся абсолютно бесплатно.

КВ
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