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5 болельщиков были задержаны по итогам матча «Рубин» - «Локомотив»

19-летний болельщик «Рубина» поджог файер.
Два болельщика «Локомотива» из Новочебоксарска были задержаны за правонарушения, предусмотренные ст. 20.1 ч.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство», сообщает пресс-служба МВД по РТ. По ходу матча был задержан 19-летний болельщик казанского клуба за поджог файера на трибуне стадиона. Кроме того, в окрестностях «Казань-арены» полицейские задержали двух жителей Казани и Йошкар-Олы, которые были в состоянии алкогольного опьянения.
КВ
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