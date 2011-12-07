«Ирбис» справился с «Кузнецкими Медведями»

«Ирбис» в очередном матче МХЛ обыграл «Кузнецких Медведей» со счётом 2:1. Все шайбы команды оформили во втором периоде.

Сначала Даниил Четвериков реализовал для «Ирбиса» большинство, но менее чем через полторы минуты Григорий Рудаков сравнял счёт. Помогло казанцам ещё одно удаление у «Кузнецких Медведей» в концовке периода — шайбу в большинстве забросил Кирилл Мухин.

«Ирбис» продолжает лидировать на «Востоке», а «Кузнецкие Медведи» уютно расположились на предпоследней строчке конференции.