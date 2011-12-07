«Локомотив» в Лиге чемпионов занял последнее место в группе

В последнем матче группового этапа Лиги чемпионов футболисты московского «Локомотива» заняли в своей группе последнее место, уступив на выезде немецкому клубу «Шальке-04» - 0:1. Единственный мяч на 90-й минуте провел Шопф.Таким образом, «Локо» весной не сыграет и в Лиге Европы.