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Данил Садреев стал чемпионом Зимних игр «Дети Азии»

Данил Садреев стал чемпионом Зимних игр «Дети Азии»
Лениногорский прыгун с трамплина Данил Садреев  стал победителем первых Зимних спортивных игр «Дети Азии». Данил выполнил чисто все свои попытки и намного опередил конкурентов. Теперь Садреев также примет участие и в командных соревнованиях.
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