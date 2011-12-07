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«Зенит» проиграл в первом матче 1/16 финала Лиги Европы

Питерцы начали матч в Турции нервозно, и пока разбирали игроков, «Фенербахче» забил – 1:0. Защитники Луневу помочь в этой ситуации не смогли.
А в концовке первого тайма питерцы получили право на пенальти, но голкипер хозяев удар отразил, и счет не изменился. Во втором тайме вышел у «Зенита» на поле Сердар Азмун, но и ему не удалось помочь Дзюбе в атаке. В итоге «Зенит» так и не сумел сравнять счет – моментов во втором тайме почти не было.
КВ
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