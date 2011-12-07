«Зенит» проиграл в первом матче 1/16 финала Лиги Европы

А в концовке первого тайма питерцы получили право на пенальти, но голкипер хозяев удар отразил, и счет не изменился. Во втором тайме вышел у «Зенита» на поле Сердар Азмун, но и ему не удалось помочь Дзюбе в атаке. В итоге «Зенит» так и не сумел сравнять счет – моментов во втором тайме почти не было.