Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Игроки «Рубина» Сагитов и Абдуллин вызваны  в юношескую сборную России по футболу

Игроки «Рубина» Сагитов и Абдуллин вызваны  в юношескую сборную России по футболу
Юношеская сборная России по футболу (тренер – Артем Гордеев) сыграет в Элитном дивизионе чемпионата Европы-2019 (U19) - турнир пройдет в Краснодаре с 20 по 26 марта. В состав сборной вызваны два игрока «Рубина» - Артур Сагитов и Раиль Абдуллин.
КВ
Лента новостей