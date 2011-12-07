Игроки «Рубина» Сагитов и Абдуллин вызваны  в юношескую сборную России по футболу

Юношеская сборная России по футболу (тренер – Артем Гордеев) сыграет в Элитном дивизионе чемпионата Европы-2019 (U19) - турнир пройдет в Краснодаре с 20 по 26 марта. В состав сборной вызваны два игрока «Рубина» - Артур Сагитов и Раиль Абдуллин.