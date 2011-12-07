Поражение России от Бельгии обернулось антирекордом

Сборная России установила антирекорд чемпионатов Европы, проиграв в Санкт-Петербурге Бельгии со счётом 0:3. Это поражение стало самым крупным для страны-организатора, проводящей матч на своём поле.

Ранее антирекорд принадлежал сборной Украины, которая на домашнем Евро-2012 в Донецке уступила сборной Франции со счётом 0:2. Также сборная Югославии на домашнем ЧЕ-1976 уступила в полуфинале домашнего турнира сборной ФРГ в дополнительное время с разницей в два мяча — 2:4.