Министр спорта Татарстана посетил базу ФК «Рубин»

В четверг министр спорта РТ Владимир Леонов посетил базу ФК «Рубин». На объекте чиновник ознакомился с работой клубной академии, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе визита Леонов также провёл встречу с тренерским штабом основной команды и генеральным директором «Рубина» Рустемом Саймановым. Стороны обсудили вопросы развития футбольного клуба и академии.

Кроме того, администраторам клуба Николаю Рябцеву и Рафису Гильманову он вручил ведомственную награду - знак «Отличник физической культуры и спорта Республики Татарстан».