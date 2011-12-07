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Министр спорта Татарстана посетил базу ФК «Рубин»

В ходе визита Владимир Леонов вручил сотрудникам клуба ведомственную награду министерства.

В четверг министр спорта РТ Владимир Леонов посетил базу ФК «Рубин». На объекте чиновник ознакомился с работой клубной академии, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе визита Леонов также провёл встречу с тренерским штабом основной команды и генеральным директором «Рубина» Рустемом Саймановым. Стороны обсудили вопросы развития футбольного клуба и академии.

Кроме того, администраторам клуба Николаю Рябцеву и Рафису Гильманову он вручил ведомственную награду - знак «Отличник физической культуры и спорта Республики Татарстан».

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