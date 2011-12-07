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Бумажный платок со слезами Месси оценили в миллион долларов

Соответствующий лот появился на испанском онлайн-аукционе.

Обычный бумажный платок был оценен в один миллион долларов на испанском онлайн-аукционе. Как утверждает продавец, это именно та салфетка, которой вытирал слезы Лео Месси на прощально пресс-конференции перед отъездом из Барселоны.

В тексте объявления говорится, что на салфетке содержится различный генетический материал аргентинского форварда, которого будет достаточно для того, чтобы создать клона Месси в будущем.

Напомним, что ранее «Казанские ведомости» сообщали о том, что Лионель Месси покинул «Барселону» и подписал контракт с французским «ПСЖ».

КВ
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