Бумажный платок со слезами Месси оценили в миллион долларов

Обычный бумажный платок был оценен в один миллион долларов на испанском онлайн-аукционе. Как утверждает продавец, это именно та салфетка, которой вытирал слезы Лео Месси на прощально пресс-конференции перед отъездом из Барселоны.

В тексте объявления говорится, что на салфетке содержится различный генетический материал аргентинского форварда, которого будет достаточно для того, чтобы создать клона Месси в будущем.

Напомним, что ранее «Казанские ведомости» сообщали о том, что Лионель Месси покинул «Барселону» и подписал контракт с французским «ПСЖ».