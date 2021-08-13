«КАМАЗ» узнал имена своих соперников по элитному раунду Кубка России

Сегодня Российский футбольный союз провел жеребьевку элитного раунда Кубка России. Согласно регламента, в этом году по итогам жеребьевки было сформировано одиннадцать групп по три команды. В каждой группе присутствует представитель РПЛ и по одному представителю от двух низших лиг.

Челнинский «КАМАЗ», который в предыдущем раунде выбил из розыгрыша «Нефтехимик», сыграет в группе под номером два. Соперниками подопечных Клонцака станут «Урал» Екатеринбург и «Торпедо» Владимир.

Двукратный чемпион России, «Рубин» в этом году стартует сразу с 1/8 финала Кубка, как один из клубов, представляющих Россию на европейской арене.

Полный список участников элитного раунда Кубка России

Группа 1: «Краснодар», «Кубань», «Ленинградец»

Группа 2: «Урал», «КАМАЗ», «Торпедо» Владимир

Группа 3: «Арсенал», «Велес», «Динамо» Брянск

Группа 4: «Нижний Новгород», «Факел», «Динамо» Барнаул

Группа 5: «Ростов», «Торпедо» Москва, «Чайка» Песчанокопское

Группа 6: «Уфа», «Алания», «Легион-Динамо»

Группа 7: «Ахмат», «Ротор», «Кайрат» Москва

Группа 8: «Химки», «Балтика», «Саранск»

Группа 9: «Крылья Советов», «Енисей», «Знамя» Ногинск

Группа 10: ЦСКА, «Металлург» Липецк, «Зенит-Ижевск»

Группа 11: «Динамо», «Оренбург», «Динамо» Ставрополь

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