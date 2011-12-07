«Рубин» анонсировал бесплатный проход для мам своих болельщиков на «волжское дерби»

Пресс-служба «Рубина» искрометно обыграла ситуацию с дерзким комментарием своего нападающего Джордже Деспотовича в социальной сети Instagram, пригласив болельщиков команды посетить матч с самарскими «Крыльями» вместе с мамой.

В сообщение сказано, что приобретая билет на воскресный матч с клубом из Самары в кассах «Ак Барс Арены», каждый болельщик сможет получить бесплатный билет для своей мамы за счет сербского форварда «Рубина» Джордже Деспотовича.

Напомним, что после вчерашнего неудачного поединка в Лиге Конференций против польского «Ракува» (0:1 д. в.) нападающий двукратных чемпионов России, пропустивший игру из-за травмы, не сдержал эмоций и ответил на негативный комментарий оставленный в его адрес в Instagram.

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