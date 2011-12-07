Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

«Рубин» анонсировал бесплатный проход для мам своих болельщиков на «волжское дерби»

«Вы приобретает билет для себя, а билет для вашей мамы — бесплатно за счет Деспота!»

Пресс-служба «Рубина» искрометно обыграла ситуацию с дерзким комментарием своего нападающего Джордже Деспотовича в социальной сети Instagram, пригласив болельщиков команды посетить матч с самарскими «Крыльями» вместе с мамой.

В сообщение сказано, что приобретая билет на воскресный матч с клубом из Самары в кассах «Ак Барс Арены», каждый болельщик сможет получить бесплатный билет для своей мамы за счет сербского форварда «Рубина» Джордже Деспотовича.

Напомним, что после вчерашнего неудачного поединка в Лиге Конференций против польского «Ракува» (0:1 д. в.) нападающий двукратных чемпионов России, пропустивший игру из-за травмы, не сдержал эмоций и ответил на негативный комментарий оставленный в его адрес в Instagram.

Читайте также: Казань простилась с еврокубками: «Рубин» не справился с «Ракувом»

КВ
Лента новостей