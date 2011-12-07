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Татарстанские олимпийцы получат до 4 млн рублей от Правительства России

Тренеры и специалисты, подготовившие спортсменов, также получат денежные вознаграждения, но его размер пока только предстоит определить.

Михаил Мишустин поставил подпись под документом, утверждающим сумму поощрительных выплат российским спортсменам, которые завоевали медали различного достоинства на Олимпиаде в Токио.

Таким образом за «золото» предусматривается вознаграждение в 4 млн рублей, «серебро» оценивается в 2,5 млн, а «бронза» в 1,7 млн рублей.

Уточняется, что идентичные выплаты будут присвоены спортсменам, завоевавшим награды на Паралимпийских играх в Японии.

Напомним, что представители Республики Татарстан принесли в общую копилку олимпийской сборной страны одно золото (фехтовальщица Марта Мартьянова), и два серебра (пловец Александр Красных и волейболисты казанского «Зенита» Максим Михайлов, Артем Вольвич, Валентин Голубев и Дмитрий Волков).

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