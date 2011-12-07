Татарстанские олимпийцы получат до 4 млн рублей от Правительства России

Михаил Мишустин поставил подпись под документом, утверждающим сумму поощрительных выплат российским спортсменам, которые завоевали медали различного достоинства на Олимпиаде в Токио.

Таким образом за «золото» предусматривается вознаграждение в 4 млн рублей, «серебро» оценивается в 2,5 млн, а «бронза» в 1,7 млн рублей.

Уточняется, что идентичные выплаты будут присвоены спортсменам, завоевавшим награды на Паралимпийских играх в Японии.

Напомним, что представители Республики Татарстан принесли в общую копилку олимпийской сборной страны одно золото (фехтовальщица Марта Мартьянова), и два серебра (пловец Александр Красных и волейболисты казанского «Зенита» Максим Михайлов, Артем Вольвич, Валентин Голубев и Дмитрий Волков).