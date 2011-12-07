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ЦСКА начудил в Мадриде в Лиге чемпионов

Ничто не могло предвещать удачной игры ЦСКА в Мадриде против «Реала», но армейцы сначала открыли счет (0:1) благодаря голу Чалого, а на 43-й минуте Щенников удвоил преимущество гостей – 0:2.
Во втором тайме у мадридцев вышел на поле Гарет Бэйл, но особых дивидендов это хозяевам не принесло. А вот удар Сигурдссона на 73-й минуте окончательно убил интригу в матче – 0:3 на «Сантьяго Бернабеу». В концовке скорее армейцы могли забить, но счет не изменился. Так ЦСКА, дважды обыграв мадридский «Реал», не сумел пробиться даже в Лигу Европы. Чешская «Виктория» обыграла «Рому».
КВ
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