ЦСКА начудил в Мадриде в Лиге чемпионов

Во втором тайме у мадридцев вышел на поле Гарет Бэйл, но особых дивидендов это хозяевам не принесло. А вот удар Сигурдссона на 73-й минуте окончательно убил интригу в матче – 0:3 на «Сантьяго Бернабеу». В концовке скорее армейцы могли забить, но счет не изменился. Так ЦСКА, дважды обыграв мадридский «Реал», не сумел пробиться даже в Лигу Европы. Чешская «Виктория» обыграла «Рому».