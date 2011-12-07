Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Леонид Слуцкий: Давно матчи в РПЛ не игрались в таких сложных климатических условиях и на таком поле

Главный тренер «Рубина» прокомментировал победу над «Тамбовом» (1:0) в матче 18-го тура РПЛ.

— Почему-то всем казалось, что матч должен сложиться легко для нас. Я понимал, что это невозможно, учитывая погодные условия и концовку сезона. Давно матчи в РПЛ не игрались в таких сложных климатических условиях и на таком поле. Сложно предъявлять какие-то претензии к игрокам. Если говорить про игру — необходимо было забивать второй мяч, чтобы обезопасить себя и контролировать концовку встречи.

 Будет ли Олег Шатов играть с «Ахматом»?

— Мы очень на это надеемся. Наш медицинский штаб все для этого делает.

Следующую игру пропустят Джордже Деспотович и Хвича Кварацхелия…

— У нас бывали ситуации и сложнее. Понятно, что без Деспотовича во всех отношениях сложнее — даже в не самой оптимальной форме он безумно полезен. Но будем искать какие-то варианты, — сказал Леонид Слуцкий.

КВ
Лента новостей