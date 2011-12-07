Леонид Слуцкий: Давно матчи в РПЛ не игрались в таких сложных климатических условиях и на таком поле

— Почему-то всем казалось, что матч должен сложиться легко для нас. Я понимал, что это невозможно, учитывая погодные условия и концовку сезона. Давно матчи в РПЛ не игрались в таких сложных климатических условиях и на таком поле. Сложно предъявлять какие-то претензии к игрокам. Если говорить про игру — необходимо было забивать второй мяч, чтобы обезопасить себя и контролировать концовку встречи.

Будет ли Олег Шатов играть с «Ахматом»?

— Мы очень на это надеемся. Наш медицинский штаб все для этого делает.

Следующую игру пропустят Джордже Деспотович и Хвича Кварацхелия…

— У нас бывали ситуации и сложнее. Понятно, что без Деспотовича во всех отношениях сложнее — даже в не самой оптимальной форме он безумно полезен. Но будем искать какие-то варианты, — сказал Леонид Слуцкий.