Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

УНИКС справился с «Калевом»

Эстонцы проснулись лишь во второй половине матча.

УНИКС на своём паркете одержал уверенную победу над «Калевом» в матче Единой лиги ВТБ. Казанские баскетболисты были сильнее со счётом 83:66.

Первая половина игры осталась за УНИКСом, во второй четверти казанцы смогли создать отрыв «+11». Во второй половине матча гости проснулись и обострили борьбу, но этого не хватило для положительного результата: 15:15 и 19:17.

 После семи игр УНИКС шестой в чемпионате с четырьмя победами. Эстонский «Калев» с одной победой на 11-м месте.

КВ
Лента новостей