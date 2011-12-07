УНИКС справился с «Калевом»

УНИКС на своём паркете одержал уверенную победу над «Калевом» в матче Единой лиги ВТБ. Казанские баскетболисты были сильнее со счётом 83:66.

Первая половина игры осталась за УНИКСом, во второй четверти казанцы смогли создать отрыв «+11». Во второй половине матча гости проснулись и обострили борьбу, но этого не хватило для положительного результата: 15:15 и 19:17.

После семи игр УНИКС шестой в чемпионате с четырьмя победами. Эстонский «Калев» с одной победой на 11-м месте.