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Евгения Косецкая признана бадминтонисткой года в России

Евгения Косецкая признана бадминтонисткой года в России
По итогам голосования на сайте Национальной федерации бадминтона России, татарстанская спортсменка Евгения Косецкая стала победительницей конкурса «Бадминтонист года 2018». Приз победителю – оригинальная скульптура-статуэтка, созданная народным художником России Дмитрием Тугариновым.
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