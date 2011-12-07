Очередная победа казанского «Зенита»

Встреча лидера и аутсайдера вполне ожидаемо завершилась победой казанской команды – 3:0 (25:22, 25:23,25:12). «Зенит» уверенно лидирует в чемпионате, набрав 41 очков после 14 игр. Следующий матч казанцы проведут уже в рамках группового этапа Лиги европейских чемпионов против турецкого «Халкбанка» на выезде. Встреча эта пройдет 16 января.