«Рубин» на сборе в Белеке одержал победу

Болельщики могут помнить, что год назад именно эту венгерскую команду наши парни также в межсезонье переиграли со счетом 2:0. И вот новая встреча. На этот раз счет 2:0 был уже после первого тайма. Сначала Владислав Пантелеев показал всем, как он умеет бить по воротам. Правда, на этот раз он пробил не со штрафного, но со средней дистанции и без помех – 1:0. А затем выход один на один с вратарем соперника реализовал не часто забивающий Павел Могилевец – 2:0.В первом тайме играли также и Иван Коновалов в воротах, и Сорокин, и Уремович, и Байрамян, а также молодежь. Еще больше молодежи было во втором тайме. Правда, вышли на поле Егор Бабурин, Руслан Камболов и Реза Шекари, но в целом играла молодежь.Счет в итоге не изменился, так что победы над венгерским клубом со счетом 2:0 стали для «Рубина» доброй традицией.