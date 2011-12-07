В Татарстане стартовала «Неделя звезд КХЛ»

Может быть, решение этого вопроса несколько запоздало, но теперь мы уже вправе говорить о том, что неделя звезд российского хоккея в нашей республике стартовала. Причем именно в республике, а не только в Казани. И пока столица республики еще только ждет своего часа, неделя стартовала. На предшествующей мероприятию пресс-конференции министр спорта РТ Владимир Леонов для затравки сообщил, что в Казани пройдет матч ветеранов «Ак Барса» и звезд КХЛ, в кортом примет участие легендарная казанская тройка Зарипов-Зиновьев – Морозов.Пока же в Нижнекамске уже прошел матч звезд МХЛ – Кубок вызова. В нем западная конференция переиграла Восточную – 2:0. Да, шайб было заброшено маловато, но праздник все же состоялся. И он продолжается.