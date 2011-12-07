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Чешский гонщик выиграл два этапа «Дакара» подряд

Второе и третье места остались за пилотами «КАМАЗ-Мастер».

Чешский гонщик Мартин Мацик выиграл девятый и десятый этапы «Дакара». Он выступает на грузовике марки IVECO. Второе и третье места, тем не менее, остались за пилотами «КАМАЗ-Мастер».

По итогам десятого этапа вторым финишировал экипаж Дмитрия Сотникова (+1:40), а третье время показал Айрат Мардеев (+3:16).

В общем зачёте по-прежнему лидирует экипаж Дмитрия Сотникова, 45:03 минуты ему проигрывает Антон Шибалов, На 1:13:05 отстаёт пилот Айрат Мардеев.

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