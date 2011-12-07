«Рубин» в Белеке переиграл солигорский «Шахтер»

Уже в начале матча Дмитрий Полоз имел два верных момента, чтобы открыть счет, но дважды удача была на стороне голкипера горняков. А счет открыл «Шахтер» - после навеса с фланга Элис Бакай забил гол – 0:1. И все же Полоз свой гол забил. Устинов прорвался в штрафную соперника, где и был сбит. А Полоз сумел реализовать пенальти – 1:1.В перерыве «Рубин» заменил сразу всех игроков. И казанцы сумели вырвать победу. Ибрагиму Цаллагову удался редкий по точности удар под перекладину – 2:1. Следующий контрольный матч «Рубин» проведет 16 февраля против «Оренбурга».