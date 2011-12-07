С какой стороны УНИКС сможет прорваться в Евролигу

Да, УНИКС вновь не имел полного состава - опять прихворнул Морис Ндур, и под кольцом на подборах у казанцев сразу же обозначились проблемы. По-прежнему неуверенно играл Шелекето, нахватали фолов Клименко и Кощеев. Но это-то было понятно, ведь против них играли звезды Евролиги - турнира, до которого казанцам пока далеко.Но на этот раз волжане вдохновенно играли в защите, и это в итоге и принесло им победу. Отчаянно сражался Морган, хотя его и пытались закрыть всеми правдами и неправдами. В итоге он оформил дабл-дабл. Активно играли Макколлум и Хенри, да в концовке своими бросками отметился и Смит. Эджим был непробиваем в защите, хоть и набрал в итоге свои 5 фолов.Слов нет, казанцы в этом матче сыграли слаженно и вдохновенно и теперь идут на втором месте в чемпионате Лиги ВТБ. Да и матч с «Химками», в составе которых нет Алексея Шведа, также не выглядит очень уж сложным. Но вот вопрос: сколько таких матчей, как с ЦСКА, может провести казанский клуб в сезоне? Ведь в прошлом сезоне УНИКС также шел поначалу ровно, но затем и в Кубке Европы оступился, и в чемпионате России.А ведь заверши казанцы плей-офф на втором месте, и на следующий сезон команда Димитриса Прифтиса пробьется в Евролигу.Второй шанс - выигрыш Кубка Европы. Но тут положение казанцев кажется менее оптимистичным. Да, можно допустить, что в четвертьфинале они пересилят «Локомотив-Кубань» из Краснодара. Но в полуфинале и финале соперниками наших парней будут клубы посерьезней, с крепкими составами. А тут можно вспомнить, что и «Андорра» была в гостях казанцам не по зубам. Да и придется решать параллельно две задачи - и в России, и в Европе. Хватит ли сил у казанской команды нынешнего созыва?Пока график матчей был у казанцев не очень строгий, а три поражения в чемпионате России УНИКС нахватал. И когда был травмирован Морган, даже Кармайкла пришлось заявлять, который явно не экстра-класса игрок. А к финишу турнира и усталость накопится, и травмы в связи с этим наверняка еще будут. С ротацией у команды пока явно плохо, а Клименко и Кощеев к борьбе с серьезными соперниками явно не готовы.И надо учитывать, что на финише сил будет все меньше, а соперники все серьезнее. И от травм никто при этом не застрахован, и неизвестно, в каком состоянии будут тогда Эджим, Шелекето, Ндур и Понкрашов. Капитан Понкрашов явно не лучший свой сезон проводит, почти не выходит на площадку Каймакоглу. Так что уже который важный матч казанцы вытаскивают одним и тем же составом. Да, иногда попадает в игру Колесников, но тот же Сергеев плотно занял место на лавке. Да и Смит не всегда может быть стабильным.Так что же, может быть, вообще не лезть в эту Евролигу? Ведь и соперники там будут посильнее.Нет, спортивный принцип должен стоять во главе угла. Топтаться на месте, довольствуясь вторым-третьим местом в России, не дело. Значит, пока УНИКСу нужно решать вполне посильные задачи, а уж затем глядеть в следующий сезон.Ближайший матч у УНИКСа сначала против «Химок» в Казани, и здесь Прифтису нужно подготовить команду так, чтобы справиться с «Химками» без Алексея Шведа. Что уж тут скрывать - Алексей Швед, игрок сборной России, поигравший в НБА, это половина команды. Но ведь подмосковные баскетболисты - команда квалифицированная, физически крепкая, с квалифицированным же тренером - Римасом Куртинайтисом.А уж затем предстоит в противостоянии с кубанцами выходить в полуфинал Кубка Европы, благо преимущество своей площадки на данной стадии у казанцев есть.И еще одно - момент чисто психологический. Сумеет УНИКС, грамотно распределяя силы, выходить на свой игровой максимум - многое может и получиться. И тут велика роль тренера: сможет он умело использовать в нужный момент силы своих подопечных, найдет каждому и позицию, и количество игровых минут в равных долях - дело пойдет.УНИКС имеет как сильные стороны в своей игре, так и откровенную слабинку. Так, не в каждом матче казанцы в защите закрывали снайперов соперников. Но это недостаток многих команд. И от того, насколько новые тактические схемы Прифтиса заработают на решающей стадии турниров, также многое зависит. Так что будем верить в свою команду.