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КАМАЗ сыграл вничью в первом матче Кубка ФНЛ

Давид Караев сумел отличиться.
Сегодня в кипрском Пафосе стартовал традиционный Кубок ФНЛ. В матче-открытии сошлись волгоградский «Ротор» и челнинский «КАМАЗ». Первый тайм остался за татарстанским клубом — «КАМАЗ» вел со счетом 2:0. Один из голов забил Давид Караев. Во второй половине встрече «Ротор» сумел забить два гола за десять минут и сравнять счет. Добавим, что в составе волгоградского клуба на поле появились экс-защитник «Рубина» Виталий Денисов и Николай Кипиани, который находится в аренде до конца сезона. Ранее «Казанские ведомости» писали, что Давид Караев вернулся в челнинский клуб после двух сборов с ЦСКА.
КВ
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